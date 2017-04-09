Enerjide ibre ‘rüzgar’a döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bakanlık verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde elektrikte kurulu güç 79 bin megavata ulaştı. Söz konusu dönemde kurulu güce 958 megavat yeni kapasite eklendi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 858 megavat olarak kaydedilmişti. Bu yıl Ocak-Mart döneminde devreye alınan kurulu gücün yüzde 41'i (395.6 megavat) rüzgar enerjisi santrallerinden geldi. Böylece, söz konusu dönemde kurulu güce en fazla katkı sağlayan kaynak rüzgar oldu. Bu dönemde farklı illerde 38 rüzgar enerjisi santrali devreye alndı. Bu santrallerin en büyüğü Kırklareli'nde devreye alınan 41.60 megavatlık kurulu kapasiteye sahip AİRRES-4 santrali oldu. Türkiye'de bu yılın ilk üç ayında devreye alınan kurulu gücün yüzde 30.4'ünü (292 megavat) hidroelektrik santralleri (HES) oluşturdu. HES'leri, 150 megavatla kömür santralleri ve 67 megavat ile doğalgaz santralleri izledi. AA