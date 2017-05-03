Enflasyon doludizgin

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan ayında enflasyon yüzde 1.31 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 11.87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16.37 oldu. Piyasaların beklentisi Nisan ayı enflasyonunun yüzde 1.3 artacağı yönündeydi. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.23, lokanta ve otellerde yüzde 0.96 ve ev eşyasında yüzde 0.94 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0.02 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 21.65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17.94, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15.63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13.68 ve sağlık yüzde 13.32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Nisan 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Beklentileri aştı

Yıllık enflasyonun tepe noktasına ulaşması beklenen Nisan'da TÜFE'de aylık yüzde 1.3 artış öngörülüyordu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Nisan'da TÜFE'nin yüzde 1.3 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0.96 ve en yüksek yüzde 1.95 aralığında yer almıştı.



Öte yandan, ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1.3) göre, bir önceki ay yüzde 11.29 olan yıllık enflasyonun yüzde 11.86'ya yükseleceği hesaplanmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart'ta yüzde 1.02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.04 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16.09 olmuştu.