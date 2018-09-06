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Enflasyon maaş artışlarını solladı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda kahvaltı sofrası enflasyonu ile sebze enflasyonu genel tüketici fiyatları enflasyonu ve gıda enflasyonunun üzerinde arttığını ifade etti

06 Eylül 2018 Perşembe 14:15
Enflasyon maaş artışlarını solladı

Çakar, "Ağustos 2017- Ağustos 2018 döneminde tüketici enflasyonu yüzde 17.90, gıda enflasyonu ise yüzde 19.75 olmuştur. Ancak, bu dönemde süt ve süt ürünleri ile yumurtadan oluşan sebzesiz kahvaltı sofrası enflasyonu TÜİK verilerine göre yüzde 24.4 olmuştur. Sebzeli kahvaltı sofrası enflasyonu yüzde 31.82’dir. Sebze enflasyonu ise yüzde 34.32’dir" dedi.

Ağustos 2017 – Ağustos 2018 arası dönemde asgari ücret yüzde 14.2, emekli memur maaşı yüzde 14.83, emekli işçi maaşının ise yüzde 15.4 arttığını ifade eden Turhan Çakar, "Bu duruma göre, asgari ücretliler ile emekli işçi ve emekli memurların sebzesiz ve sebzeli sofra enflasyonu ile sebze enflasyonunun yüksek artışları karşısında satın alma güçleri düşmüş ve daha da yoksullaşmışlardır.

Zamların yağmur gibi yağdığı bugünlerde açlık ve yoksulluk hızla artmaktadır. Bu nedenle, enflasyon artış oranında her ay düzenli olarak çalışanların ve emeklilerin maaşları arttırılmalıdır. Asgari ücretlilerin maaşları ile emekli işçi ve memurların maaşları insanca yaşayabilecekleri düzeye yükseltilmelidir" dedi.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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