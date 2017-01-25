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Enflasyon sepetine balans ayarı!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Mehmet Aktaş, “2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:15
Enflasyon sepetine balans ayarı!

Stor perde, derin dondurucu, test kitabı eklendi, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı” dedi. Aktaş,  “2017 TÜFE’de kullanılacak ağırlıklarda düzenleme yaptık. Ana harcama gruplarında yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23.68’den 21.77’ye düşürüldü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunun ağırlığı 15.93’ten 14.85’e, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da 7.43’ten 7.33’e çekildi” diye konuştu. AA

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2017 TÜFEBaşkan Vekili Mehmet AktaşTürkiye Istatistik Kurumu
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