Enflasyon tahminleri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16.34 oldu.

Öte yandan, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentileri bir önceki ay yüzde 9.79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10.27'ye yükseleceği yönündeydi.

Böylelikle yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9.66, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 12.05 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.52, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 0.85 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.68 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 9.52, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16.34 arttı.

En yüksek artış eğitim grubunda

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2.05, ev eşyasında yüzde 1.66, lokanta ve otellerde yüzde 1.03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.09 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 17.38 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11.97, sağlık yüzde 11.66, eğlence ve kültür yüzde 11.19 ve lokanta ve oteller yüzde 11.07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Ağustos ayının zam şampiyonu yumurta

Ağustos 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 244 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Ağustos'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 16.85 ile yumurtada görüldü.

Yumurtadaki fiyat artışını yüzde 12.84 ile kayısı izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler sırasıyla yüzde 12.16 ile yeşil soğan, yüzde 11.81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10.51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8.83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7.55 ile limon, yüzde 6.48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6.06 ile tüp gaz oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19.81 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19.72 ile armut, yüzde 12.42 ile erik, yüzde 12.06 ile domates, yüzde 10.31 ile elma, yüzde 9.96 ile üzüm, yüzde 9.2 ile patlıcan, yüzde 6.45 ile kadın tişörtü ve yüzde 6.12 ile karpuz izledi.