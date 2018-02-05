Enflasyon yükseklerde geziniyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Geçen yılın ikinci yarısında yükselmeye başlayan enflasyon, 2018'e de yüksekten giriş yaptı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.02 artmasına karşın yıllık bazda enflasyon Aralık 2017'ye göre yüzde 1.35 azaldı. Bu düşüşte döviz kurlarındaki artışın durması etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.35, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12.14 olarak gerçekleşti. Aralık 2017 itibariyle TÜFE yıllık bazda yüzde 11.92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15.47 olarak gerçekleşmişti.

Buna göre enflasyonda tüketici fiyatlarında yüzde 1.57, üretici fiyatlarında ise yüzde 3.33 düşüş yaşandı.

Tarım ve ulaştırma uçurdu

Tüketici fiyatları bazında Ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 25.11 ile salatalıkta görüldü. Salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 23.17 ile otoban geçiş ücreti izledi. Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19.44 ile taze fasulye, yüzde 18.81 ile mandalina, yüzde 15.3 ile patlıcan, yüzde 14.07 ile devletin resmi evraklara yaptığı zamlar, yüzde 13.35 ile dergiler, yüzde 11.14 ile nar, yüzde 10.51 ile dolmalık biber, yüzde 9.54 ile muz yer aldı.

'Mücadele sürecek' mesajı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

En son Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz. Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır" ifadesini kullandı.

Benzin ve mazot zamları yükseltti

Geçen yıl benzin ve mazota sık sık zam gelmesi, ulaştırma sektörünü yıllık bazda zam lideri halinde getirdi. Geçen yılın genelinde ulaştırmada fiyatlar yüzde 16.02 oranında artış gösterdi. Bu sektörü 13.49 ile ev eşyası, yüzde 1.63 giyim ve ayakkabı, yüzde 11.42 ile lokanta ve oteller, yüzde 10.68 ile eğitim izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı ortalama yüzde 8.76 olarak gerçekleşti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllık bazda TÜFE'de gıdanın payının 1.91, ulaştırmanın payının ise 2.61 puan olduğunu belirterek, "Gıdada yıllık enflasyon bir ayda yüzde 13.79'dan yüzde 8.76'ya indi. Yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 10.35 ile gıdanın üzerinde. Enflasyonda ulaştırma esas sorumlu durumda" ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki vergi indirimlerinin gerçekleşmesi halinde enflasyondaki düşüşün daha da yüksek olacağını kaydetti.