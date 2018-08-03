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Enflasyon zirveyi gördü

Temmuz ayında beklentileri aşan enflasyon yüzde 0.55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 15.85 oldu. Bu oranla yıllık enflasyon son 15 yılın zirvesini gördü. Enflasyonun yükselmesinde son ÖTV artışlarıyla gelen zamlar etkili oldu

03 Ağustos 2018 Cuma 17:04
Enflasyon zirveyi gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,85, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25 oldu. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12, yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yüzde 17.41 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0.55, Yİ-ÜFE yüzde 1.77 artış gösterdi. TÜFE, Temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9.77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.85 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017’ye göre yüzde 17.56, geçen yılın temmuz ayına kıyasla da yüzde 25 arttı. Çekirdek enflasyon ise yıllıkta yüzde 14.60 seviyesinden yüzde 15.10 seviyesine yükseldi.

En yüksek artış ulaştırma grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla Temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.26 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 1.82, eğlence ve kültürde yüzde 1.62, sağlıkta yüzde 1.20 ve konutta yüzde 1.10 artış kaydedildi. Temmuzda ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.28 ve haberleşmede yüzde 0.11 düşüş gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24.21 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bunu yüzde 20.32 ile ev eşyası, yüzde 19.40 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 17.24 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13.86 ile lokanta ve oteller izledi. Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti. EKONOMİ SERVİSİ

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