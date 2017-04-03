Enflasyonda 8.5 yılın rekoru!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre mart ayında enflasyon yüzde 1.02 artış kaydetti. Beklenti artışın yüzde 0.54 olacağı yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1.02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16.09 oldu.

Şubatta yıllık TÜFE yüzde 10.13 düzeyindeydi. Mart ayında enflasyon yıllık bazda Ekim 2008'den beri en yüksek düzeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 8.21, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.89 arttı.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4.34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.29 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 6.38, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16.09 arttı.

Tahminler tepetaklak!

Ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.54 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0.54) göre, bir önceki ay yüzde 10.13 olan yıllık enflasyonun yüzde 10.77'ye yükseleceği hesaplanıyordu. 2017 sonu enflasyonuna ilişkin ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8.98 oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 1.99 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.93, sağlıkta yüzde 1.88, eğlence ve kültürde yüzde 1.55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış yüzde 21.71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Mart 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



