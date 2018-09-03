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'Enflasyonu zamlar arttırıyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yapılan zamlar bir taraftan fiyatların genel seviyesini yükseltirken bir taraftan da halkın alım gücünü düşürüyor." dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:36
'Enflasyonu zamlar arttırıyor'

Son dönemde yapılan zamların enflasyonu artırdığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüketici fiyatları bu ay, aylık bazda yüzde 2.30, yıllık bazda yüzde 17.90 artış kaydederek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu sevindirici bir durum fakat önümüzdeki aylar için ümit vaat eden bir rakam değil. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi kalemlere yapılan zamlar. Bu zamlar enflasyona doğrudan etki ediyor. Geçen yıla göre toplamda yüzde 33'e ulaşan zam oranıyla 4 kişilik bir aile aynı elektrik tüketimi için 31 lira daha fazla ödemek zorunda kalacak” dedi.

Palandöken, “Yapılan zamlar bir taraftan fiyatların genel seviyesini yükseltirken bir taraftan da halkın alım gücünü düşürüyor. Gıda sektöründe aynı fiyat üzerinden gramaj düşürülerek gizli zam yapılması rakamlara yansımıyor ama halkın alım gücünü giderek düşürüyor. Özellikle paketli ürünlerin birçoğunda fiyatlar değişmemiş gibi gözükse de paketteki gramaj azaltılıyor. Örneğin bir kiloluk paket pirincin fiyatı aynı ama paket 850 grama düşürülünce fiyatlar yüzde 15 artmış oluyor. Bunun gibi gizli ya da açıkça yapılan zamlar önümüzdeki ay enflasyon rakamları için umut verici bir tablo çizmiyor. Bu zamların enflasyona etkisini azaltmak ve enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüş için zamların geri alınması lazım. Böyle bir gelişme aynı zamanda piyasaları da hareketlendirecektir” ifadelerini kullandı.

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EnflasyonZamTeskBendevi Palandöken
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