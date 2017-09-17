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Enflasyonun nedeni girdi maliyetleri

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, fiyat artışlarının sorumlusunun çiftçiler olmadığına işaret ederek, "Son 10 yılda çiftçimizin ürettiği 166 üründen 99’undaki fiyat artışı enflasyonun altındadır. Zamların nedeni yem, gübre gibi girdilerdeki yüksek fiyat artışlarıdır" dedi

17 Eylül 2017 Pazar 19:05
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Enflasyonun nedeni girdi maliyetleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sürekli tekrar etmelerine rağmen, enflasyonun sorumlusunun çiftçi olarak görülmeye devam ettiğini bildirerek, “Sanki fiyat artışlarının sorumlusu çiftçimizmiş gibi gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar bizi rencide ediyor.
 

Son 10 yılda çiftçimizin ürettiği 166 üründen 99’undaki fiyat artışı enflasyonun altındadır” dedi.
2006-2016 döneminde enflasyonun, yıllık ortalamalar karşılaştırıldığında tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yüzde 118.12 artarken, tarım üretici fiyatlarında (Tarım ÜFE) artışın 12,04 puan daha altta yüzde 106.08’de kaldığı bilgisini veren Bayraktar, çiftçinin ürün bazında son 10 yıldaki reel kaybının koyun derisi, muz, nar, yapağı, kivi, kırmızı turp, satsuma mandalina, elma, Washington portakal, zerdalide yüzde 50’nin üzerinde olduğunu bildirdi. 

Girdiler üretim malieytelrini yükseltiyor
Son 10 yılda, çiftçinin reel kaybının koyun derisinde yüzde 72.6’ya, muzda yüzde 71.6’ya, narda yüzde 65.8’e kadar ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, 2006-2016 döneminde mazot ve üre gübresi hariç temel girdilerdeki fiyat artışının tarım ÜFE’deki artışın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Bayraktar, tarım ÜFE’deki yüzde 106.08’lik artışa karşın birinci grup ekmeklik buğday tohumu fiyatının yüzde 123.73, DAP gübresi fiyatının yüzde 128.57, süt yemi fiyatının yüzde 160.06, elektrik fiyatının yüzde 161.76 arttığını, buna karşın üre gübresinde yüzde 81.72, mazotta yüzde 72.97 artışın tarım ÜFE’deki artışın altında kaldığını bildirdi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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