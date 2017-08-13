Erdemir’den stratejik yatırım

Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurmak için harekete geçen Erdemir, ülkemizin en önemli çelik ithalat kalemlerinden olan galvanizli geniş malzemeler üretimi için de çalışmalara başladı.



OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Erdemir’in yeni yatırımı ile ilgili olarak da şunları söyledi:



“Çelik sektörünün lideri olarak, ülkemizin küresel rekabette öne çıkması için üzerimize düşeni yapacağız. Teknolojideki yenilikleri takip ederek, bilgi üreterek, yeni yatırımlarımızın ve Ar-Ge çalışmalarımızın da desteğiyle katma değerli ürünlerle ürün gamımızı genişleteceğiz ve kapasite kullanımımızı en üst düzeyde tutarak ilerleyeceğiz. Kaynaklarımızı en etkin şekilde yöneterek, Türk sanayisinin yanında olmaya devam edeceğiz.”



Erdemir, 2017 yılının ilk yarısında 44 ülkeye 800 bin ton ton ihracat gerçekleştirdi. Erdemir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 2.4 milyar ABD Doları satış geliri elde etti. EKONOMİ SERVİSİ