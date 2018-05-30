Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104332
ALTIN
187.028
DOLAR
4.4723
STERLİN
5.9438
EURO
5.1992

Erdoğan 'indirim' dedi Rusya zam yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya'dan yapacağı doğalgaz ithalatına daha az ödeme yapacağı algısının oluşmasına neden olan, "Rusya’dan alınan gazın fiyatından yüzde 10.25 indirim yapıldığı ve Rusya'nın Türkiye'ye 1 milyar dolar ödeyeceği" açıklamalarının eksik olduğu ortaya çıktı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:33
Erdoğan 'indirim' dedi Rusya zam yapıyor

Rus medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği indirim, sadece 2015-2016 dönemini kapsıyor.

Zira halihazırda Türkiye bin m3'lük gaz için Rusya'ya 205 dolar ödeme yaparken, bu tutar yıl sonuna doğru 260 dolara çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği sözkonusu indirimin 2015-16 dönemine ilişkin olduğunu açıklayan Rus Kommersant gazetesinin enerji muhabiri Yuri Barsukov, "şu an Türkiye için 205 dolar civarında olan bin m3'lük gaz fiyatı, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde 260 dolara çıkacak ve bu Avrupa 'hub'ından daha yüksek bir fiyat olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce 2015-2016 yıllarında Türkiye'ye sevk edilen doğal gazın fiyatında yüzde 10.25 oranında indirim yapılması hususunda Rusya ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Erdoğan söz konusu indirimin 1 milyar dolara karşılık geldiğini söylemişti. Gazprom da açıklamayı doğrulamıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRusyaGazpromZamDoğal Gaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni havalimanı çalışanları için dev proje
Yeni havalimanı çalışanları için dev proje
Mobilyacılar zorlu virajda
Mobilyacılar zorlu virajda
Son armutları Rusya aldı
Son armutları Rusya aldı
ÇAĞSİAD toplantısı gerçekleşti
ÇAĞSİAD toplantısı gerçekleşti
ÇAĞSİAD İstanbul Şube 7. İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti.
ÇAĞSİAD İstanbul Şube 7. İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti.
Tekstilciden Almanya’ya çıkarma
Tekstilciden Almanya’ya çıkarma
Futbolseverler fena halde dolandırıldı
Futbolseverler fena halde dolandırıldı
En yaşanabilir ilçe Beşiktaş
En yaşanabilir ilçe Beşiktaş
Turkcell'den Ukrayna'da müthiş atak
Turkcell'den Ukrayna'da müthiş atak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim