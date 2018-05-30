Erdoğan 'indirim' dedi Rusya zam yapıyor

Rus medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği indirim, sadece 2015-2016 dönemini kapsıyor.

Zira halihazırda Türkiye bin m3'lük gaz için Rusya'ya 205 dolar ödeme yaparken, bu tutar yıl sonuna doğru 260 dolara çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği sözkonusu indirimin 2015-16 dönemine ilişkin olduğunu açıklayan Rus Kommersant gazetesinin enerji muhabiri Yuri Barsukov, "şu an Türkiye için 205 dolar civarında olan bin m3'lük gaz fiyatı, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde 260 dolara çıkacak ve bu Avrupa 'hub'ından daha yüksek bir fiyat olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce 2015-2016 yıllarında Türkiye'ye sevk edilen doğal gazın fiyatında yüzde 10.25 oranında indirim yapılması hususunda Rusya ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Erdoğan söz konusu indirimin 1 milyar dolara karşılık geldiğini söylemişti. Gazprom da açıklamayı doğrulamıştı.

HABER MERKEZİ