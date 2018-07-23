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Erkekler için en çekici fiyat 59.90 TL

Erkeklerin ağırlıklı olarak internetten alışverişi gece saatlerinde yaptıklarını ortaya koyan bir araştırmaya göre, internetten ağırlıklı olarak elektronik-bilgisayar ürünleri ile giyim eşyası satın alan erkekler, fiyatı 59.90 TL olan ürünlere bakmadan geçmiyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
Erkekler için en çekici fiyat 59.90 TL

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Erkeklerin internetten alışveriş için ağırlıklı olarak 22.00 – 01.00 saatlerini tercih ettikleri, 59.90 TL değerindeki ürünleri ise fiyat-kalite ilişkisi açısından çekici buldukları belirlendi. 500’e yakın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan ve bu mağazalardan alışveriş yapan herkese nakit para ödeyen Avantajix.com, erkek üyelerinin online alışveriş eğilimlerini belirlemek amacıya bir anket düzenledi.

18-54 yaş grubundaki bin üyenin katılımıyla yapılan anket çalışmasına göre, erkekler alışveriş için en fazla pazartesi gününü tercih ediyor. Çarşamba ve perşembe de erkeklerin sanal alışverişte yoğun oldukları diğer günler olarak dikkat çekiyor. Cumartesi ve pazar günleri ise erkekler, dijital vitrinlerden uzak duruyor.

Alışverişi gece yapıyorlar

Erkeklerin yüzde 40’ı online alışveriş için 22.00-01.00 saatleri arasında bilgisayar başına geçerken, yüzde 30’unun tercih ettiği zaman dilimi 19.00-21.00 saatleri arası oluyor. Avantajix.com anketine göre, erkeklerin online alışveriş sepetleri de oldukça çeşitli oluyor. İnternetten alışveriş yapan her 100 erkekten 55’i yılda en az bir kez elektronik-bilgisayar ürünleri satın alıyor. Yine her 100 erkekten 53’ü de yılda en az bir kez giyim eşyası için alışveriş yapıyor.

Otel-seyahat için 100 erkekten 52’si online harcama yaparken, erkeklerin de en fazla satın aldıkları diğer ürünler ise ev eşyası, kitap-dergi-gazete, gıda, etkinlik bileti ve e-öğrenme araçları olarak sıralanıyor. Erkeklerin yüzde 70’i internetten alışveriş yaparken, 39.90 TL ile 99.90 TL arasındaki ürünleri tercih ediyor. Etiket fiyatı 59.90 TL olanlar ise erkek müşteriler tarafından fiyat-kalite açısından en çekici ürünler olarak görülüyor. Avantajix.com’un daha önce yaptığı ankette de, kadınlar için en çekici fiyatın 49.90 TL olduğu belirlenmişti.

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