Erzincan’dan 21 ülkeye maden suyu

Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata, Kızılay maden suyunun zengin mineral içeriği nedeniyle özellikle sade ve limonlusunun Ramazanda yoğun talep gördüğünü söyledi. Bayata, “Üretimimiz tam kapasite ile devam etmektedir. İşletmemizde günde 3 vardiya üretim yapmaktayız. Her vardiyada yaklaşık 500 bin şişe olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin şişeye yakın üretim kapasitesiyle halkımıza ve dünyanın 21 ülkesine hizmete devam etmekteyiz” dedi. Bayata, ürettikleri maden suyunun sağlık açısından da çok yararlı olduğuna değindi.