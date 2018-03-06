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ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek

Et ve Süt Kurumunca (ESK) canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden 60 bin baş kesimlik sığır alımı yapılacak.

06 Mart 2018 Salı 15:57
ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek

ESK'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kurum tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden, 60 bin baş kesimlik sığır ithalatı gerçekleştirilecek.

Alımlar, ihracatçı konumunda yurt dışındaki üretici/üretici birliklerinden pazarlık usulü ile yapılacak. Alınacak hayvanlar, erkek sığır, kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacak.

Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D’aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri satın alınacak.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IthalatHayvancılıkTarımKöylüTürkiye
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