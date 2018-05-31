Esnaf stopaj vergisinden dertli

Kira sözleşmesi yapılırken iş yeri sahiplerinin isteklerine göre esnaf da kabul etmek zorunda kalıyor. Net kira üzerinden belirlenen kira sözleşmesi ile vergi esnafta kalıyor. Yıl içinde hem işyeri sahibine kira ödeyip hem de yüzde 20 oranında stopaj ödüyor. Yani zarar da etse, kâra da geçse her türlü bu vergi esnaf tarafından ödeniyor. Sözleşme üzerinde bu verginin iş yeri sahibi tarafından ödendiği yazması da bu verginin kaldırılması için önemli bir neden.

Esnaf zaten yüksek kiralar, vergiler, sigorta primi, verginin vergisi derken kazancı buhar oluyor” diye söyledi. Stopaj vergisinin adaletsiz bir düzen olduğunun altını çizen Palandöken, “30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde işyeri sahipleri beyanname vermek zorunda. Beyanname veriyor fakat vergiyi esnaf ödüyor. İşyeri sahibi vergiyi esnafın ödemesine rağmen iadesini de kendisi alıyor.

Stopaj vergisi bu noktada tamamen adaletsiz ve çarpık bir sistem halini almıştır. Bu düzenin değiştirilmesi, esnafın üzerindeki yükün alınması ve stopaj vergisinin kaldırılması gerekiyor. Vergiyi vermesi gereken mal sahibi yani iş yerinden kira geliri elde edendir. Bu verginin kaldırılarak esnafa bir ayrıcalık istemiyoruz yalnızca haksızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL