Esnafın yeni baş belası

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil yazar kasa zorunluluğunu eleştirdi. Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanmanın maliyetine işaret ederek, "Bir koyundan iki post çıkarılmaya çalışılıyor. Yeni nesil yazar kasa kullanmanın maliyeti her gün biraz daha artıyor. Yazar kasalar adeta ikinci bir vergi gibi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli masraf çıkartıyor

Eski nesil yazar kasaların satın alındıktan sonra mali hafızası doluncaya veya herhangi bir arıza yapıncaya kadar esnafa yükünün olmadığını anımsatan Palandöken, yeni nesil yazar kasalarda ise cihazı satın almakla işin bitmediğini, her ay yazılım, bakım veya benzeri adlarla gerçekleştirilen ödemelerin yılda bin lirayı aştığını bildirdi. Palandöken, yeni nesil yazar kasalar aynı zamanda POS olarak kullanıldığından, bankalara aylık 1.2 ile 1.8 arasında komisyon ödendiğine dikkati çekerek, "Esnafın yükü azaltılacağına sürekli artırılıyor. Esnaf, yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor" ifadelerini kullandı. Yazar kasaların POS olarak kullanılması halinde maliyetin arttığının altını çizen Palandöken, yeni nesil yazar kasa kullanma konusunda bankalar ve devletin destek vermesini ve maliyetlerin düşürülmesini istedi. EKONOMİ SERVİSİ