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Esnaftan Türk lirasına destek

Fatih Sultanhamam'da bir grup esnaf, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirerek Türk ekonomisine destek oldu

14 Ağustos 2018 Salı 16:31
Esnaftan Türk lirasına destek

"Paramıza ve ülkemize sahip çıkalım, elde, avuçta ne kadar dolarımız varsa bozduruyoruz" sloganıyla Sultanhamam Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Ekonomik savaşı kazanacağız" yazılı pankart açtı.

"Kahrolsun Amerika, yaşasın Türkiye", "Amerika'ya boyun eğmeyeceğiz", "Bu millet dolarsız yaşar ama onursuz yaşayamaz" ve "Dik dur eğilme bu esnaf seninle" sloganları atan grup, ellerindeki dolarları sallayarak Amerika'yı protesto etti. Açıklamalardan sonra bir bankaya giden grup, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirdi.
AA

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