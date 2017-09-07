Eşyalı daireye taşınacaksanız bunları mutlaka bilin

Kiralık daire ararken karşılaştığımız seçeneklerden biri de eşyalı dairelerdir. Yeni eşya ya da nakliye masrafıyla uğraşmak istemeyenler bu ilanlarda belirtilen nitelikleri mutlaka dikkatli inceleyin.

Yeni eve taşınmanın en çok çaba gerektiren kısmı, hiç şüphesiz ki eşyaların taşınması ve yerleştirilmesi işlemleri. Kiralık daire ilanlarında zaman zaman karşılaştığımız eşyalı daire ibaresi, sizi bu çabadan kurtaracak gibi görünse de tüm detayları bilmeden kararınızı vermeyin.

Eşyaları mutlaka g ö rün

Öncelikle eşyalı daire diye nitelenen dairedeki eşyaların kapsamı nedir, bunu bilmeniz önemli. Bazı ilanlarda bu bilgiler açıkça yazılmış oluyor. Bu işinizi kolaylaştırsa da gidip kendi gözlerinizle görmeden bir karara varmayın. Kiralık dairede hangi eşyaların sizin kullanımınıza sunulduğu kadar, o eşyaların mevcut durumu da önemli. Özellikle arızalandığında gündelik hayatı durduran sorunlar yaratan çamaşır makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyalar söz konusuysa bu eşyaların kaç yıllık olduklarını herhangi bir arızaları olup olmadığını öğrenin.

Eşyaların zevkinizle uyuşması ç ok önemli

İnsanın kendini en huzurlu, en mutlu hissettiği yer evidir. Doğal olarak insan evindeki her ayrıntının kendisiyle uyumlu olmasını ister. Kiralık daire arayışınızı eşyalı daire seçeneklerinden biriyle sonlandırdıysanız evdeki mevcut eşyaların size ne kadar hitap ettiği konusunda uzun uzun düşünün. Bu, renk seçimlerinden konfora, kullanım avantajlarından ihtiyaçlara kadar geniş bir skalada değerlendirmeniz gereken bir konu. Yaşamaya başlayacağınız kiralık daire içinde kendinizi misafir gibi değil, evinizde hissetmeniz için bu noktaları atlamalısınız.

Peki, ya sizin eşyalarınız ne olacak?

Eşyalı kiralık daireye taşınmanın sizin için çok avantajlı olacağına karar verdiniz. Arayışlarınızı bu yönde sürdürdünüz ve nihayet belirttiğimiz aşamalardan da başarıyla geçen, içinize her yönden sinen bir kiralık dairede karar kıldınız. Eğer üniversiteye yeni başlayan, aile evinden ilk kez ayrılan bir öğrenciyseniz pek bir sorun yok, zaten size özel eşyalarınızın olması az bir ihtimal. Ancak çoğu insanın yıllar içinde çoğalan ev eşyaları vardır. Eşyalı kiralık daireye çıkacağınızda koltuk takımlarınızı, televizyon ünitelerinizi, yemek masalarınızı yeni evinize götürüp götüremeyeceğiniz hakkında mutlaka bilginiz olsun. Eğer yeni daireniz eski eşyalarınızı alacak kapasitede değilse eşyalarınızı kaldırabileceğiniz bir depo arayışına girebilirsiniz. Bu konuda kiralama hizmeti verilen depo alanları mevcut. Ya da hiç ihtiyacınızın olmayacağına ikna olduysanız eşyalarınızı satma yoluna gidebilirsiniz ki bu da taşınma aşamasında hoş bir ek gelir olarak bütçenizi rahatlatabilir.

Ev sahibi ile anlaşmanızdaki detaylara dikkat edin

Her aşamayı geçtiysek sıra taşınılacak kiralık daire için kontrat yapmaya geldi. Bu noktada kiralık daire ile birlikte size sunulan eşyaların nasıl kullanılacağı, arıza, hasar vb. durumlarda neler yapılacağı, yenileme gereken hallerde yapılacakları çok iyi biliyor olmalısınız. Bu bilgilerin kontratta da yer almasını sağlayın. Yoksa taşınmanızın üzerinden iki ay geçmeden tamiri mümkün olmayacak şekilde bozulan buzdolabı, çözümü için çok uğraşacağınız bir soruna dönüşebilir.