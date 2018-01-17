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Et ithalatı hayvancılığı bitirdi

Et ithalinin başlaması ile birlikte zarar eden birçok besici ahırını kapatırken geçmişte 5 bin canlı hayvan kapasitesi bulunan Sivas'ta şu an sadece 300 hayvan bulunuyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:05
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Et ithalatı hayvancılığı bitirdi

Yurt dışından et ithalinin başlaması ile birlikte Sivas'taki besiciler canlı hayvan bulmakta zorlanmaya başladı.

İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarlarından birisi olan Şarkışla Hayvan Pazarı ve Tokat'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapanması besicileri sıkıntıya soktu.

Saman ve yem fiyatlarının da pahalı olmasından yakınan besiciler tarım politikalarını eleştirdi. Kurban Bayramı döneminde Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği ahırlar bölgesinde şimdi birçok ahır boş durumda satılmayı bekliyor.

Sivas merkezdeki ahırlar bölgesinde besicilik işi ile uğraşan Mehmet Dirici, çevre illere hayvan almak için gittiklerini ancak pasaportsuz hayvan satıldığı için çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Aynı zamanda kasap dükkanımız var. Biz kesim yapmak için burada hayvan bulamıyoruz. İlçelere hayvan aramaya gidiyoruz. Tokat'a gidiyoruz buradan. Kendi memleketimizde hayvan pazarımız yok. Hayvan alımı-satımı yok. Buradaki ahırların çoğu boş. Herkesin bir şikayeti var burada. Şimdi pasaport sıkıntısı çıktı. Biz pazara gidiyoruz. Pasaportsuz hayvan vermiyorlar. Burada kesimhaneye getiriyoruz, kesim yapmıyorlar pasaportu yok diye. Öncelikle bu hayvan pazarıyla ilgilenmeleri lazım. Pasaportsuz hayvanların pazara alınmaması lazım" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Et IthalatıIthalat
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