Et piyasasında dolaplar dönüyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, 15 yılda tarıma 90 milyar liralık (yılda ortalama 6 milyar TL) destek sağladıklarını bildirdi. Çelik, tohumculuğun geliştirilmesi konusundaki çalışmalarına değinerek, “Önümüzdeki cuma günü İzmir’de Birinci Yerel Tohum Buluşması’nı gerçekleştiriyoruz. Yerli tohuma sahip çıkıyoruz. Ama verim açısından sertifikalı tohumu da mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Referandumu fırsat bildiler’

Hayvancılıkta da yerli üretimi destekleme modeline geçtiklerini vurgulayan Çelik, et fiyatlarıyla ilgili son günlerdeki tartışmaya değinerek, şunları kaydetti: “Bu referandum süreciyle uğraşırken, arada baktık ki hiç gereği yokken et fiyatlarında birkaç lira artış söz konusu oldu. Karkas olarak 24 lira, 24.50’ye kesilen hayvanların bir anda 27 liraya falan kesilmeye başlandığını gördük. Et ve Süt Kurumunun görevi piyasa regülasyonudur. Bu görev çerçevesinde, sütte nasıl Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatın altına indiği an müdahale alımları yapıp süt tozuna dönüştürüyorsak, aynı şekilde ette de siz hiç gereği yokken bu süreçten yararlanarak gereksiz ve anlamsız bir artış yaparsanız Et ve Süt Kurumu devreye girer. Bizim üreticiyi mağdur etme gibi, üreticinin elindeki hayvanı görmezlikten gelme gibi bir yaklaşımımız yok. Biz onu destekliyoruz. ‘Ahırını doldur, hayvan varlığını artır, biz yanındayız.’ diyoruz. Ama ortada spekülatörler var. 10 bin hayvanı var, fiyatı yükseltmek için piyasadaki 500 veya bin hayvanı yüksek fiyattan topluyor, fiyatı yükselttikten sonra kendi 10 bin hayvanını piyasaya sürüyor uyanık adam... Bunların maliye açısından canlarını yakacağız. Buna hakları yok. Keyfi uygulamalara müsaade etmeyeceğiz.”

