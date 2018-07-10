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Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, bu ay eksi 18.7 puana geriledi

10 Temmuz 2018 Salı 18:15
Euro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Euro Bölgesi’nde Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla 6.1 puan azalarak eksi 18.7 puana indi. Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 3.7 puanlık azalışla 36.2 puana düştü.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da da bu dönemde 8.6 puan azalarak eksi 24.7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük seviye olurken, endeks aynı zamanda 23.2 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.
AA

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