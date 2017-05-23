Euro Grubu ile Yunanistan anlaşamadı

Ancak yaklaşık 8 saat süren toplantıda Yunanistan’a yeni kredi diliminin serbest bırakılması üzerinde anlaşma sağlanamadı. "Anlaşmaya yaklaştıklarını” açıklayan AB Ekonomi ve Finansal İşler Komiseri Pierre Moscovici, “Bir çok önemli taahhütten söz ediyoruz. Bu öncelikli eylemler 140 önlem içermektedir. Ve bunlar da ufak reformlar da değildir. Euro Grubu’na 140 önlemden 104’ünün yerine getirildiği konusunda bilgi verdim. Bugün biraz daha ilerleme kaydedildi ve bu rakam yükseldi. Sonuçta 115 önlemi tamamladık” açıklamasında bulundu. Euro Grubu’nun 3’üncü kredi dilimini serbest bırakabilmesi için öngörülen tasarruf paketinde Yunanistan’ın sosyal ve vergi politikalarından emekli aylıklarına kadar pek çok alanda tasarrufa gitmesi öngörülüyor. Yunanistan’ın Temmuz ayında 7 milyar Euroluk kredi borcunu ödemesi için zaman daralıyor. Euro Grubu, 3 hafta sonra konuyu görüşmek üzere Lüksemburg’da yeniden bir araya gelecek. Yunan Parlamentosu geçtiğimiz hafta ek kemer sıkma önlemlerini kapsayan ve 2018-2021 tarihleri arasında 5 milyar Euro’luk tasarruf öngören reform paketini görüşerek kabul etmişti.

EKONOMİ SERVİSİ