Ev alırken bunlara dikkat!

Bu çerçevede ev satın almayı düşünenlerin dikkat ve kontrol etmesi gerekenler şöyle:

Duvar kontrolü: Satın alacağınız evin duvarlarında hasar olup olmadığını ilk bakışta anlamak zordur. Bu sebeple iyice incelenmelidir. Gereken noktada kuvvetli bir ışık yardımı ile özellikle tavan boyasının dalgalı ya da pürüzlü olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer duvarlarda boya yerine duvar kağıdı kullanılmışsa, ek yerlerinin düzgün olup olmadığını inceleyin.

Birleşim yerleri: Özellikle eski tip ve kullanılmış evlerde pencere ve pervaz arasında ya da duvar birleşim yerlerinde boşluk ya da düz olmayan kısımlarla karşılaşmak olasıdır. İyice kontrol edilmelidir.

Zemine dikkat: Özellikle zemini parke olan evleri satın alırken iki kere kontrol etmek gerekir. Çünkü parkelerde kabarma, oynama ve esneme olması mümkündür. Bazı bölümlerde zeminde ciddi yükseklikler bile bulunabilmektedir. Eğer seramikler yüzeyler mevcut ise tahribata dikkat etmek gerekir. Ve tabii ki yama yapılıp yapılmadığı da incelenmelidir. Ufak ton farkları ile yapılmış yamaları gözden kaçırmadan sorgulamak gerekir. Kapı ya da dolap arkasına saklanmış olabilecek defoları da unutmayın!

Ahşap ürünlerin durumu: Ahşap malzeme pek çok evde kapılarda ya da mutfak dolaplarında kullanılır. Evet, bu malzemenin görüntüsü sıcak ve hoştur. Ancak ağaç ve işçilik iyi değilse, ileride çok fazla soruna sebep olabilir. Bu yüzden görüntüsüne değil, sağlamlığına dikkat edilmelidir. Öncelikle ürünlerin hangi ağaçtan yapıldığı sorgulanmalıdır. Bu konuda sıkıntı yoksa, işçiliğe bakılmalıdır. Yamukluk, kabarma ya da esneme olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Tesisat elden geçirilmeli: Evin su ve elektrik tesisatı çok önemlidir. Eğer eski bir ev satın alıyorsanız, ne zaman yenilendiğini sorgulamalısınız. Banyodaki vitrifiyelerin paslı olup olmadığını ya da su kaçırma durumu olup olmadığını kontrol edin. Aynı şekilde elektrik tesisatına dikkat edilmeli. Prizlerin, aydınlatma anahtarlarının ve tepe lambalarının çalıştığından emin olun.

Ankastre ürünlere dikkat: Eğer ankastre ürün ve marka taahhüdü verilmiş bir yer satın alıyorsanız, bunların kontrolünü yapın. Varsa ankastre ürünlerin çalıştığından emin olun. Ve tabii ki pas, darbe ve çizik olup olmadığını kontrol edin. Satın aldığınızda evde kullanılan ürünler ile ilgili marka taahhüdü mevcut ise bu markaların doğruluğundan emin olun.