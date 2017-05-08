‘Expo Turkey by Qatar’ başarısız ve verimsizdi

Fuara katılan Türk inşaat şirketlerinin kendi müşterilerini çekerek bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydeden Aydın, "Fuar alanı bilinen bir yer değildi. Verimsiz geçti" dedi. Referandumun ardından gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketliliğe de dikkat çeken Gül Proje Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gül ise “Hükümetin gayrimenkul sektörüne verdiği destekler, hem yatırımcılar hem de sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. 16 Nisan öncesi askıya alınan yatırımlar bir bir hayata geçiyor. Sektörün önü açıldı” ifadelerini kullandı. Tempoint projesinde 468 konut, 444 rezidans bulunuyor. Projede ayrıca hayata geçirilecek AVM’de 270 mağaza yer alacak. Sultangazi’de yıllardır çivi çakılmadan bekleyen AVM’nin hikâyesi, 2007 yılına uzanıyor. O dönemde Milli Emlak’tan 55 milyon liraya arsayı satın alan Hollandalı Multi Turkmall ortaklığı, burada ‘Forum TEM’ adında bir alışveriş merkezi inşa edip, 2011 yılında hizmete açmayı planlıyordu.

2009 yılında Multi ile Turkmall’un ortaklığı bozulunca, inşaat da durdu. Bir yıl sonra binanın bulunduğu yaklaşık 75 dönümlük arsayı Atrium European Real Estate satın aldı. Bu şirket de yarım kalan projeye herhangi bir işlemde bulunmadı ve alışveriş merkezinin inşaatı metruk bir şekilde beklemeye devam etti. Ankara’da gerçekleştirdiği projelerle tanınan Nata Holding, Forum TEM AVM’nin arsasını 47 milyon Euro’ya satın aldı. Söz konusu arazide hasılat paylaşımı modeliyle karma bir proje gerçekleştirmeyi hedefleyen Nata Holding, Ocak 2015’te Gül Proje ile anlaştı. EKONOMİ SERVİSİ