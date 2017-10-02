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Eylülde en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 31.44'le yeşil soğan olduğunu bildirdi

02 Ekim 2017 Pazartesi 00:00
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Eylülde en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı

İTO tarafından, Eylül 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, eylülde perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 75'inde artarken, 27'sinde azaldı, 140'ında ise değişmedi. Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğanın fiyatı yüzde 31.44 arttı. Yeşil soğan bu oranla eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, bu ürünü yüzde 17.97'yle kültür, eğitim ve eğlence grubundan kurşun kalem izledi. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise yüzde 17.78'le tiyatro giriş bilet ücreti, yüzde 17.38'le limon ve yüzde 16.03'le de okul çantası oldu. Eriğin fiyatı bu yılın eylül ayında yüzde 24.75 geriledi. Böylece erik, eylülde fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 16.22'yle armut, yüzde 14.37'yle balık, yüzde 13.49'la yaş üzüm ve yüzde 12.65'le de şeftali şeklinde sıralandı. EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 02.10.2017 17:21
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SoğanFiyatPerakendeİstanbulEylülİstanbul Ticaret Odası
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