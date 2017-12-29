Faiz lobisi tarihi 'kâr' rekorunu kırdı

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Türk bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 45 milyar 188 milyon liraya ulaştı. Buna göre, Kasım 2017 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 269 milyar 176 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 538 milyar 140 milyon lira arttı. Kasım 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 103 milyar 758 milyon lira, menkul değerler 393 milyar 640 milyon olarak hesaplandı.

Bütün veriler süper

Bankacılık sektörünün 2017'de tüm verilerinin 'süper gelmesi' dikkat çekiyor. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19.7, krediler yüzde 21.3 ve menkul değerler toplamı yüzde 12 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yıl sonuna göre yüzde 17.9 artışla 1 trilyon 713 milyar 388 milyon lira oldu.

Reel sektör can çekişiyor

Bankacılık sektörü muazzam kârlar elde ederken, başta KOBİ'ler olmak üzere 'üreten, üretirken üstü başı kirlenen, yük taşımaktan sırtı kamburlaşan' reel sektör zor bir dönemden geçiyor.

Ekonomi çevreleri, bu yıl Garanti Fonu Kapsamı'nda (KGF) sağlanan 250 milyar liralık krediyle suni teneffüs makinesine bağlanan çok sayıda KOBİ'nin 2018 yılında sağlığına kavuşmasının zor olduğu görüşünde. Dev şirketler de kâr edememekten şikâyetçi.

Şirketlerin kâr edememesi ve faiz ile dövizin daha fazla kazanç sağlaması nedeniyle Türkiye'de son dönemde yeni fabrikalar açılmıyor.

8 yılda 231 milyar lira kâr

Türkiye'de bankacılık sektörü 'kâr'lılıkta istikrar gösteriyor. Nitekim bankaların son 8 yıllık kârı 230 milyar lirayı aşıyor. İşte yıl yıl bankaların kârları:

2010 22.12 milyar TL

2011 19.84 milyar TL

2012 23.62 milyar TL

2013 24.73 milyar TL

2014 24.66 milyar TL

2015 26.06 milyar TL

2016 37.53 milyar TL

2017 50.00 milyar TL (tahmini)