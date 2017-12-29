Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Faiz lobisi tarihi 'kâr' rekorunu kırdı

Faiz lobisi ya da faiz sektörü olarak da adlandırılan bankacılık sektörü yılsonu gelmeden Cumhuriyet tarihi 'kâr' rekorunu kırdı. Bankalar bu yıl 11 ayda tam 45.2 milyar lira kâra ulaştı. Bankacılık sektörü bundan önceki rekorunu 37 milyar 532 milyon TL ile geçen yıl kırmıştı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:56
30 Okunma
Faiz lobisi tarihi 'kâr' rekorunu kırdı

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Türk bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 45 milyar 188 milyon liraya ulaştı. Buna göre, Kasım 2017 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 269 milyar 176 milyon lira olarak gerçekleşti.

 Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 538 milyar 140 milyon lira arttı. Kasım 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 103 milyar 758 milyon lira, menkul değerler 393 milyar 640 milyon olarak hesaplandı.

Bütün veriler süper

Bankacılık sektörünün 2017'de tüm verilerinin 'süper gelmesi' dikkat çekiyor. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19.7, krediler yüzde 21.3 ve menkul değerler toplamı yüzde 12 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yıl sonuna göre yüzde 17.9 artışla 1 trilyon 713 milyar 388 milyon lira oldu.

Reel sektör can çekişiyor

Bankacılık sektörü muazzam kârlar elde ederken, başta KOBİ'ler olmak üzere 'üreten, üretirken üstü başı kirlenen, yük taşımaktan sırtı kamburlaşan' reel sektör zor bir dönemden geçiyor.

Ekonomi çevreleri, bu yıl Garanti Fonu Kapsamı'nda (KGF) sağlanan 250 milyar liralık krediyle suni teneffüs makinesine bağlanan çok sayıda KOBİ'nin 2018 yılında sağlığına kavuşmasının zor olduğu görüşünde. Dev şirketler de kâr edememekten şikâyetçi.

 Şirketlerin kâr edememesi ve faiz ile dövizin daha fazla kazanç sağlaması nedeniyle Türkiye'de son dönemde yeni fabrikalar açılmıyor.

8 yılda 231 milyar lira kâr

Türkiye'de bankacılık sektörü 'kâr'lılıkta istikrar gösteriyor. Nitekim bankaların son 8 yıllık kârı 230 milyar lirayı aşıyor. İşte yıl yıl bankaların kârları:

2010                      22.12 milyar TL

2011                      19.84 milyar TL

2012                      23.62 milyar TL

2013                      24.73 milyar TL

2014                      24.66 milyar TL

2015                      26.06 milyar TL

2016                      37.53 milyar TL

2017                      50.00 milyar TL (tahmini)

Anahtar Kelimeler:
Faiz LobisiTürkiyeBankacılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köprülere zam kapıda
Köprülere zam kapıda
Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı
Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı
Türkiye'nin en büyüğü Tüpraş
Türkiye'nin en büyüğü Tüpraş
Bitcoin, teknolojik para!
Bitcoin, teknolojik para!
Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak
Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak
Turkcell'in 2017 'en'leri
Turkcell'in 2017 'en'leri
İhracatta 2018 hedefi 170 milyar dolar
İhracatta 2018 hedefi 170 milyar dolar
Kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
Kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
Döviz rezervleri yerinde sayıyor
Döviz rezervleri yerinde sayıyor

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim