Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898

Faiz lobisinin cebi doluyor

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Mayıs döneminde 20.5 milyar lira açık verdi. Ocak-Mayıs döneminde faiz giderlerinin yüzde 22.2 artarak 31 milyar 417 milyon liraya ulaşması dikkat çekti. Bu yıl beş aylık personel gideri 81 milyar 948 milyon liraya ulaştı

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:48
Faiz lobisinin cebi doluyor

Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Mayıs ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 70 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31.7 artış göstererek 67.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.3 artarak 302.1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20.9 yükselerek 322.5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Mayıs döneminde ise 20.5 milyar lira açık verdi.

Personel giderlerinde rekor artış

Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 17 milyar 444 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 9.5'i kullanıldı.

Personel giderleri, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 artarak 81 milyar 948 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.9 artarak 2 milyar 745 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 8.9'u harcandı. Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 10.5'i geçen ay kullanıldı.

Cari transferler geçen ay, Mayıs 2017'ye göre yüzde 16.9 artarak 22 milyar 274 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 7.4'ü harcandı. Söz konusu ayda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 436 milyon lira transfer yapıldı.

Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 281 milyon lira oldu.

Faiz lobisinin cebi doluyor

Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri ise yüzde 22.2 artarak 31 milyar 417 milyon liraya ulaştı. Bu arada Ocak-Mayıs dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 956 milyon lira, mahalli idare payları 27 milyar 420 milyon lira olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
FaizFaiz LobisiBankalarGiderPersonel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Varşovalıları Otokar taşıyacak
Varşovalıları Otokar taşıyacak
Koç Holding en itibarlı marka
Koç Holding en itibarlı marka
Fındığın geleceği karanlık
Fındığın geleceği karanlık
TESK'ten erken emeklilik talebi
TESK'ten erken emeklilik talebi
Hayvan ithalatında rekor artış
Hayvan ithalatında rekor artış
Daha çok Çinli turist gelecek
Daha çok Çinli turist gelecek
Otomotivin geleceğine imza atacaklar
Otomotivin geleceğine imza atacaklar
İkinci el araçta talep de, fiyat da arttı
İkinci el araçta talep de, fiyat da arttı
Audi'den yollara lüks armağan
Audi'den yollara lüks armağan
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim