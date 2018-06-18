Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Mayıs ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 70 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31.7 artış göstererek 67.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.3 artarak 302.1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20.9 yükselerek 322.5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Mayıs döneminde ise 20.5 milyar lira açık verdi.

Personel giderlerinde rekor artış

Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 17 milyar 444 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 9.5'i kullanıldı.

Personel giderleri, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 artarak 81 milyar 948 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.9 artarak 2 milyar 745 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 8.9'u harcandı. Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 10.5'i geçen ay kullanıldı.

Cari transferler geçen ay, Mayıs 2017'ye göre yüzde 16.9 artarak 22 milyar 274 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 7.4'ü harcandı. Söz konusu ayda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 436 milyon lira transfer yapıldı.

Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 281 milyon lira oldu.

Faiz lobisinin cebi doluyor

Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri ise yüzde 22.2 artarak 31 milyar 417 milyon liraya ulaştı. Bu arada Ocak-Mayıs dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 956 milyon lira, mahalli idare payları 27 milyar 420 milyon lira olarak belirlendi.