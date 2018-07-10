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Faiz yüzde 20'yi geçti

Hazine, Salı günü düzenlediği üç tahvil ihalesinde 9 milyar 79.1 milyon lira borçlandı

10 Temmuz 2018 Salı 18:28
Faiz yüzde 20'yi geçti

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (490 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 19.34, bileşik faiz yüzde 20.28 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 605 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 744 milyon lira, net satış 704.7 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 16.89, bileşik faiz yüzde 17.60 oldu. Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 79.1 milyon lira borçlandı. Hazine, Pazartesi günü de piyasaya 12 milyar TL borçlanmıştı.
HABER MERKEZİ

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