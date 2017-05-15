Faize 4 ayda 22.1 milyar TL gitti

Bu yılın Nisan ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin Nisanda 3 milyar lira, Ocak-Nisan döneminde ise 17.9 milyar lira açık verdiğini belirterek, "Ancak, ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk dört ayda bütçe açığı 11.9 milyar lira seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

Faiz harcamaları azalmıyor

Bütçe harcamalarında dikkat çekici artı faiz cephesinden geldi. Ocak-Nisan döneminde toplam bütçe harcamaları 215.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderler 193.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Türkiye 2017 yılının ilk 4 ayında faize 22.1 milyar TL ödedi. Böyle giderse bütçeden faize gidecek para yıl sonunda 63 milyar TL'yi aşmış olacak.

Vergi gelirleri artıyor

Ağbal, ekonomide ortaya çıkan canlanmayla birlikte Nisanda vergi gelirlerinin yüzde 14.3 artış gösterdiğine işaret ederek, "Bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngördüğümüz yüzde 11.4’lük artış oranının üzerindedir. Vergi türleri itibarıyla artış oranlarına bakıldığında, bu artışlar üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmayı işaret etmektedir" dedi.

Nereye, ne kadar harcandı?

* Nisanda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 artarak 13 milyar 357 milyon lira oldu. Personel giderleri, 2017'nin 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 55 milyar 261 milyon lira oldu.

* Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Nisanda yüzde 6 artarak 2 milyar 88 milyon liraya yükseldi.

* Cari transferler Nisanda yüzde 44.9 artarak 25 milyar 545 milyon lira oldu. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 12 milyar 833 milyon lira transfer yapıldı. Referandum dolayısıyla bu kalemlerde yüksek artış yaşandı.

* Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 996 milyon lira, mahalli idare payları 3 milyar 783 milyon lira olarak gerçekleşti.

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ