Faizin ekonomiye zararı çok

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olarak, ekonomiye ve ihracata ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülle, 20 Temmuz itibarıyla Temmuz ayı ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış olduğunu belirterek, "Belki ay sonunda en yüksek Temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161.5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya çıkaracak.

Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" dedi. Gülle; Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki performans ile ihracat hedefini tutturacaklarını ve biraz da geçecek gibi bir projeksiyon gözlediklerini vurguladı. Gülle, 71 bin ihracatçı bulunduğunu ve bin ihracatçının toplam ihracatın yüzde 60'ını yaptığını, geri kalanların yüzde 40'ını gerçekleştirebildiğini kaydederek, bin ihracatçıyı daha da büyüteceklerini, diğer 70 bin ihracatçıyı büyütüp geliştirmeleri gerektiğini, ellerinde çok geniş bir alan bulunduğunu söyledi.

Fazin artması ciddi sorun

Türkiye'nin faizi düşürmesi gerektiğine işaret eden Gülle, "Yukarı doğru beklenti çok daha farklı hastalıklara sebep olacaktır. Üretime, tüketime, ihracata zarar verecektir. Türkiye'de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan. Dövizin artmasını ülke ihracatta taşıyabilir ama faizin bu kadar artması ciddi bir sorundur" dedi. Gülle, ihracatçıların sorunlarına anında çözüm bularak ve onları destekleyerek onların ihracatını artıracaklarını ifade ederek, "Yerel ürünlerimizi dünya markası yapacağız.

Bizim böyle büyük bir kültürün ve medeniyetin o kadar değeri var ki onları tanıtmamız gerekiyor. Pazarlardaki çalışmaları artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. En çok ihracat yapmaları gereken ülkelerin komşuları olduğunu dile getiren Gülle, ancak en yüksek ihracatı AB'ye yaptıklarını, AB'deki artışa rağmen İran'da, Irak'ta, Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düşüş yaşandığını bildirdi.

En önemli sorun cari açık

TİM Başkanı Gülle, şu anda Türkiye’nin en önemli sorununun cari (döviz) açık olduğunu ifade ederek, “Türkiye cari açıkla uğraşacaksa, ithal ettiği ürünleri yerli üreten fabrikalarına sahip çıkmalı, onları desteklemeli ve ikamesi olan bütün ürünlerin yatırımını burada yaptırmalı” dedi. Gülle, ihracatçıların bugün karşılaştığı önemli sıkıntılardan birinin de finansman olduğunu aktardı.

Yeni dünya Afrika

TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel ekonomide gittikçe artan korumacı politikalarının hatırlatılması üzerine, Gümrük Birliği'nin ticaret savaşlarında kendilerini bazı ülkelerde kısıtladığını vurguladı. AB'nin yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'yi açık pazar haline getirdiğini dile getiren Gülle, şunları kaydetti: "İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişkileri yürütmemiz gerekiyor. Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerekiyor.

Artık yeni pazar, yeni dünya Afrika. 500 milyar dolarlık bugün bir ticareti olan kıtada biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi görüyoruz, Türkiye'ye olan ilgiyi görüyoruz ama biz bunu ticaretle taçlandıramıyoruz. O yüzden bu ülkelere özel çalışmalar yapmamız lazım. Heyetler getirip ticareti karşılıklı hale getirmemiz gerekiyor."