Fasulye bile ithal nerede milli tarım?

Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde bakliyat zengini olarak bilinen Türkiye’nin 20 yıl öncesine kadar fasulye ithalatında dünya ikincisiyken bugün bakliyat ithal eden bir ülke haline geldiğine vurgu yaptı.

Gürer önergesinde, ülkemize hangi baklagillerin, hangi ülkelerden ve ne kadar gümrük vergisi ile ithal edildiğini sordu. Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde bakliyata elverişli topraklar, alanlar mevcutken bakliyat ithal eden bir ülke konumuna gelmemizi nasıl açıklıyorsunuz?” şeklindeki soruya da yanıt verilmesini istedi.

Önergeye Bakanlık tarafından verilen yanıtta, Ülke potansiyelimizi etkin kullanmak, planlı üretime geçmek ve tarımsal yeterliliğimizi üst seviyeye çıkarmak için "Milli Tarım Projesi” başlatıldığı belirtildi.

Gürer ise "Bakanlık 15 yıldır aynı noktada. Yanıtları tatmin edici değil. 15 yıldır uygulanan Milli Tarım Projesi değil miydi? Günü kurtarma politikaları yerine gerçekçi, ülkesini, çiftçisini ve köylüsünü destekleyen projeler uygulanmalı. Tarımı AKP hükümetleri bitirdi. Fasulye ekildiği dönemde ithale izin vermek çiftçiye ekme demek, bunun neresi milli? İthal gübre, ithal tohum, ithal ilaç, İthal araç, pahalı mazot, değer bulmayan ürünlerle mi milli tarım politikası oluşacak? Yazık ediyorlar ülkeye de tarıma da” dedi.

YENİ MESAJ/ANKARA