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Fed’in faiz artışı kesin

Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası’nın 13 Haziran Çarşamba günü faiz artırmasına kesin gözüyle bakarken, noktasal grafiğe ilişkin beklentileri farklılık gösteriyor

12 Haziran 2018 Salı 17:44
Fed’in faiz artışı kesin

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet, “Fed halihazırda uzun vadeli denge faiz oranının 50 baz puan üzerine çıkılacağının sinyalini veriyor” değerlendirmesini yaptı. Sweet, küresel ticaret savaşı endişelerinin yanı sıra İtalya ve İspanya’da yaşanan siyasi dalgalanmaların aşağı yönlü riskleri artırdığına dikkati çekti. High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O’Sullivan da Fed’in faiz artıracağına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirterek, “Politika faizi yüzde 1.50-1.75 aralığından yüzde 1.75-2.00 aralığına yükseltilecek” dedi. Fed’in faizleri artırmasının ardından dolar kurunun TL karşısında yine yükselmesi bekleniyor.

AA

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