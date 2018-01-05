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Fiat Egea, 2017'nin satış şampiyonu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla 8'incisini organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri", sahiplerini buldu

05 Ocak 2018 Cuma 17:30
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Fiat Egea, 2017'nin satış şampiyonu

Ödül töreninde konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017 yılını iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 2.8 azalarak 956 bin 194 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 722 bin 759 adedini yüzde 4.52 azalarak otomobil, 233 bin 435 adedini ise yüzde 2,93 artarak hafif ticari araç satışları oluşturdu.

Her yıl toplam pazarı hesaplarken ağır vasıta satışlarını da ekliyoruz. Henüz resmi olmamakla birlikte ağır vasıta satışını da eklediğimizde toplam otomotiv pazarının 980 bin adede yaklaştığını görüyoruz." Gecede 'Satış' ve 'İletişim' kategorilerinde toplam 20 dalda ödül verildi. 'Satış Ödülleri' kategorisinde, 'En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' Nissan, 'En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli' Ford Tourneo Courier, 'En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası' Ford, 'En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası' Bentley, 'En Çok Satılan Otomobil Markası' Renault, 'En Çok Satılan Otomobil Modeli' Fiat Egea, 'En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası' Renault oldu.
RECEP BAHAR/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Distribütörleri DerneğiOrganize
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