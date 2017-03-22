Fiat Egea’dan 60 bin satış!

Cenevre Otomobil Fuarının kapanışında Fiat’ın Egea modeline ilişkin soruları yanıtlayan Napolitano, Avrupa’da Tipo olarak bilinen, Türkiye’de ise Egea ismiyle satışa sunulan modelin, Fiat’ın C segmentine geri dönüşüne işaret etmesinin yanısıra Avrupa pazarlarındaki varlığını artırmak için de önem taşıdığını bildirdi. Egea model ailesinin, tasarım, konfor, geniş iç hacim, kullanışlılık gibi özelliklerinin yanında; ulaşılabilir aile otomobilleri olmalarıyla da Fiat’ın fonksiyonel ürün gamının önemli bir parçasını temsil ettiğine vurgu yapan Napolitano, bu model ailesinin tüketicinin ihtiyaçlarına tam cevap verebilen zengin donanımıyla da fark yarattığını dile getirdi. Napolitano, şöyle devam etti: “Fiat’ın Avrupa’daki imajı köklü bir şekilde değişti. Marka Avrupa’da Fiat 500 ile özdeşleşmiş durumdaydı ancak Egea ve Panda’nın İtalya dışında yeniden keşfedilmesiyle birlikte pek çok kişi Fiat’ın daha fonksiyonel ve güçlü başka bir imajı olduğunu anımsadı. Egea’nın satış performansı oldukça iyi seyrediyor; en son tanıtımı yapılan Station Wagon (SW) versiyonuna aldığımız güzel tepkiler de gelecek açısından memnuniyet verici. Fiat Chrysler Automobiles’in ikinci en büyük Ar-Ge merkezi olarak Egea’nın başarısında önemli bir role sahip olan Tofaş fabrikası ise tam kapasite çalışıyor, her şey iyi gidiyor ve biz de bu durumdan çok memnunuz.”

