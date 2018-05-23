Fiberde çağ atlatacak buluşma

Türkiye’de genişbant internetin yaygınlaşması konusunda fiber altyapıda uzun süredir yaşanan sorunlar, telekomünikasyon sektöründe 16 yıldır önemli çalışmalar yürüten Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) de yoğun katkılarıyla büyük oranda ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yaptığı açıklamaya göre 24 Mayıs’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek törende, tüm telekomünikasyon şirketleri sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan protokole imza atacak. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Türksat CEO’su Cenk Şen arasında imzalanması beklenen anlaşma, ülkemizin gücüne güç katacak.

Yatırım miktarı düşecek

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, telekomünikasyon şirketlerinin aldığı bu kararın; uzun yıllardır süregelen fiber altyapı meselesini çözeceğini, yeni altyapı kurulması için yapılması gereken 25 milyar liralık yatırımı 4-5 milyara liraya düşüreceğini ve internet fiyatlarının düşmesine destek vereceğini dile getirdi. Arıak, protokolün amaçlarını ve şirketlere sağlayacağı faydaları şöyle aktarıyor: “Tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar fiber altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülmesini sağlayacak. Bu anlaşmanın ilkelerini; yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Kararın hayata geçirilmesiyle ilgili şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli güvenceli bir gelir elde etme imkânı bulacak, yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecekler, fiber altyapı kurmakta yaşadıkları sorunlar en aza indirilecek. İmzalanacak protokol kritik yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Türk Telekom’un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat’ın altyapısı da 2.5-3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek. Bu protokolün uygulanmaya başlamasıyla birlikte Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecekler.” AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL