Fildişi Sahili fırsat dolu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hedef pazar ülkeleri ihracatçılara tanıtmak amacıyla bir süredir gerçekleştirdiği İhracat Pusulası etkinliklerinde bu kez Rota da Fildişi Sahili yer aldı. Fildişi Sahili, eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba'nın memleketi... Etkinlikte Afrika pazarına girişte önemli bir kapı olma özelliği taşıyan Fildişi Sahili’nin yabancı yatırımcılara sunduğu imkan ve teşvikler de dile getirildi. TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Fildişi Sahili Müsteşarı Florent Menzan, "25 milyon nüfuslu Atlantik Okyanusu’na 700 kilometre sınırı ve iki önemli limanı ile Fildişi Sahili Türkiye’nin Afrika’a giriş kapısı olabilir” dedi.

Menzan, “Son birkaç yıldır, kalkınma projelerini tarım üzerine oluşturduk. En temel gelir kaynağımız tarım. 2012 yılı rakamlarına göre yılda 1.4 milyon ton kakao üretiyoruz ve dünyada en önemli üreticiyiz. Yıllık 450 bin ton ile kaju fıstığı üretiminde dünyada birinci sıradayız. Bunu yanında palmiye yağı, kauçukta ve ton balığında iyi durumdayız.

Hedefimiz, gelecekte tarım ürünlerinin ülke içinde işlenerek ihraç edilmesi. Bunun için de Türk firmalarının bu alanda yatırım yapmasını istiyoruz” dedi. Menzan ayrıca, inşaat sektörü, mühendislik, teknoloji ve hizmet sektöründe eksiklikleri olduğuna değinerek, "Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Türkiye’de yerleşik bir mühendislik var ancak, bizim ihtiyaçlarımıza göre adapte etmek lazım. Bunun içinde gelip bizim dinamiklerimizi iyi incelemeniz lazım” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

