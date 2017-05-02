Fındığa darbe vuran hastalık

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ziraat odaları, borsalar ve ihracatçı birlikleri olarak tüm kesimleri fındıkta külleme hastalığıyla birlikte mücadeleye çağırarak, “Türkiye 15 yıl öncesinde dünya fındık üretiminin yüzde 85’ini karşılarken, şimdi bu oran yüzde 65’e düştü. Buna neden olan etkenlerden külleme hastalığı nedeniyle 2016 yılında 100 bin ton civarında yani yaklaşık 300 milyon dolar kayıp yaşadık” dedi. Türkiye'de fındık üretimi yapılan 700 bin hektar alanın yüzde 80’inde külleme ile mücadele gerektiğine işaret ederek, "Külleme ile mücadelede ilaçlama ve işçilik maliyeti dönüm başına 45 TL. Yani külleme ile mücadelenin toplam maliyeti yaklaşık 250 milyon TL civarında. Külleme hastalığının fındığa birinci etkisi kalitedir. Külleme nedeniyle üç yıl önce kayıp yoktu ama geçen yıl 100 bin ton civarında kayıp yaşandığını düşünüyoruz. Üreticide sorun çözüldüğü sorun da yüzde 80 çözülür. Dünyada ‘Biz Türk fındığıyız’ diye sloganımız var. Ama şimdi fındık olduğu yerde çürüyor. Bize fiyat değil, bol ve kaliteli ürün lazım" şeklinde konuştu.

Rekolte tahmini 550 bin ton

Gören: “Türkiye’de 40’ın üzerinde firma, kurum ya da kuruluş, ileriyi görebilmek adına rekolte araştırması yaptırıyor. Bizim araştırmamızda bu yıl 550 bin ton gibi bir beklenti var. 15 gün sonra tekrar araştıracağız. Birçok değişkenin etkisiyle bu tahmin, artabilir de eksilebilir de. Ama asıl rekolte kendini 15 Haziran gibi belli eder” ifadesini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ



Külleme hastalığı nedir?



Fındık Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölüm Sorumlusu Dr. Arzu Sezer, külleme hastalığının Türkiye’de uzun yıllardır görüldüğünü, bununla birlikte 2013 yılından itibaren bilinenden farklı bir hastalık etmenin devreye girmesiyle ürün üzerinde daha fazla zarar oluşturduğuna dikkat çekti. Fındık üretiminde 2014 yılından itibaren külleme nedeniyle yüzde 10 ila 20 verim kaybı yaşandığını belirten Sezer, “Külleme, bir mantar grubunun neden olduğu hastalıktır. Fındık yaprağı ve çotanaklar üzerinde önceleri beyaz un serpilmiş gibi lekeler meydana gelir” dedi. Tirebolu ilçesindeki üreticiler, külleme hastalığına karşı pulvarizatörlerle mücadeleye başladı. Külleme ile mücadele 'pulvarizatör' adlı makine ile yapılıyor.