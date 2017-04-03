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Fındık ihracatında gerileme

Türkiye'den 2016-2017 ihracat döneminin ilk 7 ayında 154 bin 235 ton iç fındık ihraç edildi, karşılığında 1 milyar 294 milyon dolar döviz elde edildi.

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Fındık ihracatında gerileme

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 963 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 607 milyon 443 bin dolar girdisi sağlamıştı. 

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2016-2017 fındık ihraç sezonunun mart ayı ortalamasında standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 729 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, 1 Eylül-31 Mart 2017 tarihlerinde Türkiye'nin 154 bin 235 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 294 milyon 960 bin dolar gelir sağladığı vurgulandı. İhracatın 120 bin 461 tonunun AB ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 10 bin 432, denizaşırı ülkelere 15 bin 620, diğer ülkelere ise 7 bin 716 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi. AA
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