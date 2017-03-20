Fındık üreticisi ürününü sigortaladı

Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen fındığın, 2014 yılı Mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle zarar görmesinin ardından üreticiler, tekrar sıkıntı yaşamamak için ürününü sigortalatma yoluna gitti. Bu yıl son poliçe kabul tarihi olan 10 Mart'a kadar TARSİM bölge müdürlüklerine başvuran yaklaşık 72 bin üretici, bahçelerini sigortalatarak olası dona karşı teminat altına aldı. TARSİM yetkilileri yaptıkları açıklamada, yaklaşık 72 bin fındık üreticisine poliçe kesildiğini belirterek, en çok başvurunun Ordu ve Giresun'daki üreticiler tarafından yapıldığını, bu illeri Samsun ve Trabzon'un izlediğini ifade etti. AA