Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fındık üreticisi ürününü sigortaladı

Türkiye genelinde yaklaşık 72 bin fındık üreticisinin, zirai don riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalattığı bildirildi.

Bu haber kez okundu.

Fındık üreticisi ürününü sigortaladı

Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen fındığın, 2014 yılı Mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle zarar görmesinin ardından üreticiler, tekrar sıkıntı yaşamamak için ürününü sigortalatma yoluna gitti. Bu yıl son poliçe kabul tarihi olan 10 Mart'a kadar TARSİM bölge müdürlüklerine başvuran yaklaşık 72 bin üretici, bahçelerini sigortalatarak olası dona karşı teminat altına aldı. TARSİM yetkilileri yaptıkları açıklamada, yaklaşık 72 bin fındık üreticisine poliçe kesildiğini belirterek, en çok başvurunun Ordu ve Giresun'daki üreticiler tarafından yapıldığını, bu illeri Samsun ve Trabzon'un izlediğini ifade etti. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Tarım Sigortaları HavuzuDonFındık üretimiTürkiye GeneliFındık üreticisi ürününü Sigortaladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100