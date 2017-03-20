Fındıkta bir oyun daha

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, ziraat odalarının birinci görevlerinin Türk fındığı ile çiftçisini üreticisi korumak olduğunu, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fındıktaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Karan, son olarak iç piyasada yaşanan yağlık fındık ihtiyacının ithalatla çözümü için bazı girişimlerin olduğu yönünde duyumlar aldıklarını kaydetti.

Vergi oranının sıfırlanarak ithalatın önünün açılması ve piyasanın ihtiyacının bu yolla karşılanmasının hedeflendiğini vurgulayan Karan, "İç piyasadan tedarik edilen yağlık iç fındık miktarı ihtiyacı karşılayamadığı için yurt dışından ithalat yoluyla iç fındık getirilmektedir. Yağlık fındık ithalatında yüzde 19.5 ila yüzde 23.1 oranında vergi uygulanmakta. Ancak son dönemlerde gümrük vergisinin sıfırlanması için birtakım girişimlerde bulunulduğu bilgisi bizde ulaşmaktadır. Ziraat odası olarak buna sonuna kadar karşıyız" ifadelerini kullandı.

Karan, ithalattaki vergi oranının sıfırlanması yerine daha da artırılması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti: "Yağlık fındık ithalatında uygulanan vergi oranın sıfırlanması art niyetli kişilerinin ekmeğine yağ sürecektir. Art niyetli kişiler, 'yağlık fındık' adı altında ülkeye fındık sokmayacağı ne malum."

AA