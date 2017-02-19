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Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Serbest piyasa şartlarının üreticinin yüzünü güldürdüğü pek söylenemez.

19 Şubat 2017 Pazar 16:34
Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek

Eğer lisanslı depoculuk bu sefer amacına ulaşırsa üretici bundan çok karlı çıkacaktır" diye konuştu. Lisanslı depoculuğun daha önce Ordu'nun Ünye ilçesi ile Düzce'de hayata geçirildiğini ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunun başarılı olmadığını ifade eden Bayraktar, "O süreçte üreticilerimiz yeteri kadar bilinçlendirilmediği için sistem amacına ulaşamamıştı. Bundan dolayı da açılan depolar kapanmak durumunda kalmıştı" ifadelerini kullandı. Fındıkta lisanslı depoculuğa yeniden geçilme çalışmalarını olumlu bulduklarını ancak bazı çekincelerinin olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu sefer üreticilerin sistemi sahiplenmesiyle başarılı olmasını ümit ediyoruz. 2009 yılından beri fındıkta serbest piyasa modeli uygulanmaktadır. Dolayısıyla serbest piyasa şartlarının üreticinin yüzünü güldürdüğü pek söylenemez. Eğer lisanslı depoculuk bu sefer amacına ulaşırsa üretici bundan çok karlı çıkacaktır" açıklamasında bulundu. AA

Anahtar Kelimeler:
Fındıkta Lisanslı Depoculuğa Geçilecek(FİSKOBİRLİK)Serbest Piyasa
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