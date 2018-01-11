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Fırıncılardan ekmek uyarısı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişikliğin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğini anımsattı.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:33
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Fırıncılardan ekmek uyarısı

Yapılan değişiklik sonrası ekmekte minimum gramajın 200'e düşürüldüğünü ve 10'ar gramlık artırımlarla ekmek üretilebileceğini dile getiren Balcı, "1 Ocaktan itibaren 250 gramdan başlama şartı 200 grama düşürülmüştür. İllerde küçük ekmek talebi olan esnafımız, fiyat tarifesini 200 gramdan alabilecek. Dolasıyla müşterinin talebine cevap vermiş olabilecek" diye konuştu.

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vatandaşların fırınlara 200 gramlık ekmek sorduğunu ancak olumlu cevap alamayınca şikayette bulunduğu belirten Balcı, şöyle konuştu: "Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey var. 1 Ocak'tan itibaren bütün işletmeler 200 gram ekmek çıkartacak diye bir düşünce hakim. Bu doğru bir düşünce değil. Fırıncı esnafının tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa o işletmenin 200 gram ekmek çıkarma durumu söz konusu olamaz. Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek ürettiğinden cezai işlem uygulanır. Fırıncı esnafı 5362 sayılı kanuna göre esnaf odaları birliğinden tüccar olanlar ise 5174 sayılı kanunla ticaret odalarından fiyat tarifesi almak zorunda."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.01.2018 01:34
Anahtar Kelimeler:
FırıncılarZamEkmek
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