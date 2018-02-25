FİSKOBİRLİK üretime yöneldi

Kremalı ürünlerle ilgili ürün ve satış alanlarında Türkiye'de ilk üç firma arasında yer aldıklarını belirten Bayraktar, bu anlamda ciddi bir büyüme yaşandığını ifade etti.

Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'ye sürekli yeni yatırım yaptıklarına işaret ederek, mevcut tesis alanının artık kendilerine yetmediğini vurguladı.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 28 dönüm arazi satın aldıklarını dile getiren Bayraktar, "Orada, sadece şekerli ürün üretilecek yaklaşık 30 milyon liralık yatırım yapacağız. Dünya ölçeğinde, en üst düzeyde teknoloji kullanılarak 20 bin metrekarede şekerli ürün üretimi noktasında yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bayraktar, bu yatırımın gelecek 15 yılın üretimini karşılayacağını belirterek, "İnşa edilecek tesisin altyapısıyla ilgili ihale açtık. O iş bitti, şimdi binanın proje aşamasındayız. İnşaatı mutlaka 1.5 yıl içinde bitireceğiz. İnşallah büyüyen, gelişen FİSKOBİRLİK'in ihtiyaçlarına uygun yapı inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yeni tesisle üretim ve istihdamın da artacağına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: "Örneğin bu yıl bir birim üretimimiz varsa 1.5 yıl sonra inşaatı tamamlanacak tesisin devreye alınmasıyla üretim ve büyüme minimum 4 katına çıkacak. Burada işlenmiş nihai mamul yani fındıklı helva, fındıklı krema, kakaolu krema, çikolatalı ürünler ile belki bir de fındık yağı üretilecek. Şu anda 300 kişi çalıştırıyoruz, kanaatimce tesisin devreye girmesiyle EFİT AŞ bünyesinde 750 kişi istihdam edilir."

Bayraktar, 2017 yılında EFİT AŞ'nin cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını, 2018 yılı hedeflerinin ise 150 milyon lira olduğunu söyledi.

AA