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Fitch 4 ülkenin notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

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Fitch 4 ülkenin notunu açıkladı

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Almanya ile ilgili açıklamada, ülkenin katma değeri yüksek ekonomisine, güçlü kurumlarına ve cari fazlasına işaret edilerek, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 2012'de yüzde 79.9 seviyesinden geçen yıl yüzde 68.1 oranına gerilediği kaydedildi. Açıklamada, Almanya'nın cari fazlasının GSYİH'ye oranının 2015'te yüzde 8.3'ten 2016'da yüzde 8.5'e çıktığı, geçen yıl yüzde 1.9 büyüyen ülke ekonomisinin bu sene yüzde 1.8, gelecek yıl da yüzde 1.7 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi. Litvanya ve Slovenya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notlarının "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümlerinin ise "durağan" olduğunu açıklayan Fitch Ratings, Kolombiya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a revize ettiğini aktardı. AA

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