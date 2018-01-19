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Fitch'den flaş Türkiye kararı

New York merkezli, dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Ratings, İstanbul Levent'te bulunan ofisini kapatma kararı aldı

19 Ocak 2018 Cuma 17:50
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Fitch'den flaş Türkiye kararı

Kararla ilgili Fitch'ten şu açıklama yapıldı: "Karar, Fitch'in faaliyet gösterdiği her bölgede yeterli seviyedeki kaynak ve optimal ofis ağı yapısına ulaşma isteğini yansıtmaktadır.

Fitch'in Türkiye'ye ve Türkiye piyasasında derecelendirmesini kullanan müşterilerine bağlılığı devam etmektedir. Türkiye'de yaptığımız işin kapsamı değişmeyecek, kurum ve transfer işlemleri mevcut ofis ağı üzerinden yürütülecektir." Dünya çapında 47 ofisi bulunan Fitch'in gelişen ekonomilerdeki ofis sayısı 22.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
New YorkDünyaİstanbulLevent
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