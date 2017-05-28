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Fitch'ten 'OPEC' açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim seviyesini sınırlandırma kararının uzatılmasının Petrol fiyatlarını destekleyeceğini bildirdi. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2018 yılı mart ayının sonuna kadar uzatılmasının, dünya genelindeki ham Petrol stok fazlasının önemli kısmının sindirilmesine yardımcı olacağı belirtildi

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Fitch'ten 'OPEC' açıklaması

Ayrıca Fitch, dünya genelindeki ham Petrol stok miktarının gelecek sene tekrar artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, gelecek yıl OPEC'in üretim seviyesini sınırlama kararının yeniden uzatılmaması, dünya genelinde yeni Petrol  projelerinin faaliyete geçmesi ve ABD'nin kaya Petrol ü üretiminin artması durumlarında küresel stok miktarlarında artış görülebileceği vurgulandı. Dünya genelinde stokların azalmaması ve Petrol  fiyatlarının yükselmemesi durumunda OPEC'in üretim seviyesini sınırlama kararını uzatmamayı tercih edebileceğine dikkat çekilen açıklamada, "OPEC, anlaşma öncesi üretim seviyesine dönerek pazar payını kaybetmemeyi isteyebilir ve üye ülkeler üretim miktarlarını artırarak gelirlerini yükseltmeyi seçebilir" ifadesine yer verildi. Fitch, uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham Petrol ün varil fiyatının kısa dönemde 50-55 dolar aralığında, uzun dönemde ise 65 dolar seviyesinde olmasını öngörüyor. EKONOMİ SERVİSİ

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