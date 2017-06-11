Fiyatı en fazla artan ürün kabak

Hem market hem de üreticide fiyatı en fazla düşen ürünler kiraz ve domates, fiyatı en fazla artan ürün ise kabak oldu” dedi. Ramazan ortasında da fiyatları aldıklarını ve fiyatlarda çok büyük oynamalar görülmediğini tespit ettiklerini vurgulayan Bayraktar, halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, sivri biber, patlıcan, kuru kayısı, kuru üzüm,kuru incir, süt, zeytinyağı, mısırözü yağı ve maydanozda fiyatların değişmediğinin görüldüğünü bildirdi. Makette fiyat düşüşünün yüzde 38.48 ile en fazla kirazda meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Kirazdaki fiyat düşüşünü yüzde 27.66 ile domates, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 5.29 ile yeşil soğan, yüzde 5.12 ile yeşil fasulye, yüzde 3.91 ile marul, yüzde 3.35 ile pirinç ve nohut, yüzde 2.48 ile çilek, yüzde 1.47 ile Antep fıstığı, yüzde 0.57 ile kuru fasulye izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 23.35 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 15.49 ile salatalık, yüzde 10.91 ile kuru soğan, yüzde 4.68 ile tavuk eti, yüzde 4.27 ile kuzu eti, yüzde 4.12 ile limon, yüzde 3.97 ile havuç, yüzde 3.96 ile kırmızı mercimek, yüzde 3.66 ile dana eti takip etti.” MEHMET KELEŞ