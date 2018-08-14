Fiyatlar artınca petrol üretimi yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varile yükseldi. OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, Temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artarak 98 milyon 530 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 640 bin varil artışla 66 milyon 200 bin varile çıktı. OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in kısmi üretim artışına karşın, bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 32.8'e geriledi.

İlk sırada Suudi Arabistan var

OPEC içinde en fazla üretimi günlük 10 milyon 387 bin varille Suudi Arabistan yaptı. Bu ülkeyi 4 milyon 556 bin varille Irak, 3 milyon 737 bin varille İran, 2 milyon 959 bin varille Birleşik Arap Emirlikleri, 2 milyon 791 bin varille Kuveyt izledi.

Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip olan ülkesi Venezuela'nın üretimi 1 milyon 278 bin varilde kaldı. OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 430 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 260 bin varile ulaşacak.

Üretim artıyor

OPEC'in 13 Ağustos'ta açıklanan Petrol Piyasası Raporu'na göre, Temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artışla 98 milyon 530 bin varil oldu. Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 640 bin varil artışla 66 milyon 200 bin varile çıktı. OPEC üyesi olmayan Rusya ve ABD'nin her biri de günde yaklaşık 10 milyon varil petrol üretiyor.

ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11.8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor. Öte yandan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72.81 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 10 Ağustos'ta 71.84 dolardan işlem görüyordu. Fiyat 7 Ağustos'ta Brent petrolün varili 74.05 dolardı.

İran fiyat kırdı

İran, petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri değerlendirerek petrol fiyatlarında indirim yaptı. İranlı yetkililer hangi oranda indirim yapıldığı hakkında bilgi vermezken, bazı medya organlarında İran'ın Ağustos ayından itibaren petrol satışında 60 ila 80 sent indirime gittiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İran, günlük ortalama 2 milyon 200 bin varil olan ham petrol ihracatının yarısını Çin ve Hindistan'a, yüzde 25'ini Avrupa ülkelerine bir kısmını da Güney Kore ve Japonya'ya yapıyor. ABD'nin 5 Kasım'da yürürlüğe koyacağı İran petrolünü hedef alan yaptırımları nedeniyle Güney Kore ve Japonya, İran'dan petrol ithalatını askıya almıştı.