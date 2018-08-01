Fiyatlar yolda 4'e katlanıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında markette 15, üreticide 10 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 7, üreticide 11 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.

Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürün Temmuz ayında markette yumurta, üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünler ise markette kuru soğan, üreticide nohut olduğunu belirtti.

Temmuz ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık içi, zeytinyağı, süt, toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 38.65 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: “Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 33.17 ile havuç, yüzde 19.62 ile patates, yüzde 16.66 ile yeşil fasulye, yüzde 15.04 ile yoğurt, yüzde 15.03 ile kabak, yüzde 11.07 ile kuru fasulye, yüzde 8.35 ile nohut, yüzde 5.58 ile sivri biber, yüzde 5.29 ile karpuz, yüzde 5.14 ile yeşil soğan izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 26.67 ile yumurtada görüldü. Yumurtadaki fiyat artışını yüzde 23.63 ile kiraz, yüzde 11.57 ile salatalık, yüzde 9.33 ile marul, yüzde 7.29 ile elma, yüzde 5.99 ile tavuk eti takip etti.”

Üreticiden markete elma fiyatı 4 kat artı

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 297.91 ile en fazla elmada yaşandı.

Fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 284.81, maydanozda yüzde 278.79, nohutta yüzde 274.72, kırmızı mercimekte yüzde 268.93, havuçta yüzde 258.15, kuru incirde yüzde 253.94, yeşil mercimekte yüzde 240.49 oldu. Elma 4 kat, kuru kayısı ve maydanoz 3.8 kat, nohut ve kırmızı mercimek 3.7, havuçta 3.6, kuru incir 3.5, yeşil mercimek 3.4 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

Üreticiden 1 lira 31 kuruşa satılan elma markette 5 lira 21 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 34 lira 63 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 2 lira 94 kuruş olan nohut 11 lira 2 kuruşa, 1 lira 89 kuruş olan kırmızı mercimek 6 lira 97 kuruşa, 90 kuruş olan havuç 3 lira 22 kuruşa, 12 lira olan kuru incir 42 lira 47 kuruşa, 2 lira 64 kuruş olan yeşil mercimek 8 lira 99 kuruşa satıldı.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL